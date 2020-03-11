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19:47 (мск), источник: РИА Новости

В России зафиксировали восемь новых случаев коронавируса

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 11.03
118 582Инфицировано
4 262Скончалось
64 404Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

Все заболевшие — граждане России. Шесть больных находятся в Москве, еще двое — в Московской области.

Отмечается, что один из заразившихся — это ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

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Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся.

Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 28 человек.

Власти приняли дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Кроме того, Москва ввела временный запрет на выдачу виз итальянским гражданам, за исключением деловых, гуманитарных и служебных.

Вместе с тем рекомендовано сократить число массовых спортивных и развлекательных мероприятий в России.

Помимо этого, федеральным органам власти рекомендовали отменить загранкомандировки за исключением неотложных или во исполнение поручений президента Владимира Путина или правительства.

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В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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