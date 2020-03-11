19:47 (мск), источник: РИА Новости
В России зафиксировали восемь новых случаев коронавируса
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Все заболевшие — граждане России. Шесть больных находятся в Москве, еще двое — в Московской области.
Отмечается, что один из заразившихся — это ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.
Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся.
Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 28 человек.
Власти приняли дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Кроме того, Москва ввела временный запрет на выдачу виз итальянским гражданам, за исключением деловых, гуманитарных и служебных.
Вместе с тем рекомендовано сократить число массовых спортивных и развлекательных мероприятий в России.
Помимо этого, федеральным органам власти рекомендовали отменить загранкомандировки за исключением неотложных или во исполнение поручений президента Владимира Путина или правительства.