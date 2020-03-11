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21:51 (мск), источник: ТАСС

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Военнослужащий ВС РФ погиб в ДТП в Сирии. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность автомобиля, сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В военном ведомстве рассказали, что 11 марта 2020 года автомобиль был составе колонны, которая двигалась по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус — Банияс.

«Автомобиль “Урал-4320” авиабазы Хмеймим съехал в кювет, допустив столкновение с придорожной постройкой. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля», — сказали в Минобороны.

«Причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать техническая неисправность автомобиля», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее агентство SANA сообщило, что один российский военнослужащий погиб и двое получили травмы в результате ДТП в окрестностях сирийского города Тартус.

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