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03:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Взятки не вынесли обвинения

Вынесен приговор по делу бывшего замдиректора ФСИН.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

К девяти годам колонии общего режима приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, признав его виновным в хищении почти 160 млн руб. при закупках сахара и ГСМ для нужд ведомства. При этом он был оправдан по обвинению в получении взяток. Двое бывших подчиненных господина Коршунова проведут в заключении восемь и пять лет. Причем внушительный срок получила даже экс-чиновница тюремного ведомства Светлана Алексеева, признававшая свою вину и дававшая показания на господина Коршунова.

Приговор судья Наталья Чепрасова оглашала два дня. При этом почти сразу стало понятно, что все трое подсудимых — экс-замдиректора ФСИН Олег Коршунов, заместителя начальника финансово-экономического управления Светлана Алексеева и начальник отдела управления тылового обеспечения Алексей Данилов были признаны виновными в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Речь шла о 157 млн руб., которые якобы были похищены при заключении контрактов по завышенным ценам на поставку для нужд пенитенциарной системы сахара и ГСМ. Правда, еще оставалась интрига.
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Если господину Данилову вменялся в вину лишь один эпизод соучастия в хищениях, то двум другим фигурантам громкого дела также инкриминировали два случая получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В среду стало известно, что с Олега Коршунова сняты обвинения во взяточничестве. При этом Светлана Алексеева, то признававшая, то отрицавшая вину, была признана виновной по всем пунктам. Это стало для женщины настоящим ударом.

А совсем она поникла, когда судья Чепрасова огласила сроки наказания — девять лет колонии общего режима для Олега Коршунова, всего на год меньше для госпожи Алексеевой и пять лет для Алексея Данилова.

«Олег Адольфович (Коршунов.— “Ъ”) был морально готов к такому исходу событий», — сообщил «Ъ» его адвокат Сергей Старовойтов, пояснив, что у стороны защиты был «слабый шанс» на возврат дела на доследование. Он также отметил, что сам текст приговора адвокаты получат только на днях, но еще до его вручения будет подана апелляционная жалоба.

По словам господина Старовойтова, уже видны «четыре ключевых момента», которые могут послужить поводом для изменения или отмены приговора.
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В частности, речь идет о том, что судья якобы использовала одни и те же улики как доказывающие вину господина Коршунова в хищениях и в то же время оправдывающие его по обвинению во взяточничестве.

Кроме того, адвокаты считают, что суд допустил ряд нарушений норм УПК — при ссылке на доказательства обвинения, которые не изучались в процессе, искажение слов экспертов и т. д.

Надо также отметить, что гражданский иск к осужденным судья Чепрасова переадресовала в суд гражданской инстанции.

Как сообщал «Ъ», представители прокуратуры в прениях требовали для Олега Коршунова 12 лет заключения, а назначенный ему девятилетний срок вряд ли окажется предельным.

Дело в том, что в прошлом году он был приговорен Гагаринским райсудом к семи годам заключения за хищение 263 млн руб. при производстве обуви для нужд ФСИН.

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Сам господин Коршунов свою вину по всем эпизодам категорически отрицает. Его первый приговор уже обжалован, но апелляционная инстанция своего решения еще не вынесла. Если бы это произошло до вынесения второго приговора, то судья Чепрасова должны бы была приплюсовать к первому сроку второй и назначить окончательное наказание «методом частичного сложения». Теперь же, если оба приговора будут признаны законными, окончательную цифру определит уже суд по месту расположения колонии, куда могут этапировать господина Коршунова.

Стоит также отметить, что бывший главный тыловик ФСИН является подозреваемым еще по одному уголовному делу — о хищениях порядка 80 млн руб. при возведении СИЗО в Крыму. Однако официальное обвинение по нему так и не предъявлено, а последние следственные действия проводились еще летом прошлого года.

Сергей Сергеев

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17 апреля 2018© Ньюстюб
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