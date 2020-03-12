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02:40 (мск), источник: ТАСС

Премьер Италии объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, закрываются в Италии из-за риска распространения коронавируса. Об этом объявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Источник: Reuters

«Я очень ценю ваши усилия. Но настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек», — объявил Конте.

Он сообщил о закрытии всех ресторанов и баров по всей стране. Возможна доставка еды на дом. При этом остаются гарантированы услуги общественного транспорта и ряд основных услуг, включая работу банков и страховых компаний.

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«Фабрики остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности. Гарантирована деятельность сельскохозяйственной промышленности», — добавил премьер. Он призвал работодателей отправлять сотрудников в отпуска и организовывать дистанционную работу, а также закрывать отделы компаний, в работе которых нет критической необходимости.

«Не надо ждать сразу спада числа заражений, даже если они продолжатся, не надо отчаиваться, ваши усилия обязательно приведут к результату, нужно только немного времени», — сказал Конте.

С 10 марта в Италии уже действуют строгие карантинные меры, в том числе запрет на передвижение населения без весомой причины. Ранее ресторанам и барам разрешалось работать с 06:00 утра до 18:00 вечера при соблюдении обязательной дистанции безопасности (не менее метра) между клиентами.

Ранее было объявлено о закрытии всех развлекательных учреждений, спортивных залов и бассейнов, учреждений культуры, школ и университетов.

Многие магазины и заведения общепита на севере Италии, где наиболее распространились заражения коронавирусом, объявили о закрытии по собственному решению. Опустели улицы и площади итальянских городов, число пассажиров в общественном транспорте сократилось от 50% до 80%.

Салоны поездов и самолетов пусты. Закрыт доступ на площадь Святого Петра, а Папа Римский проводит традиционные воскресные проповеди и коллективные аудиенции в прямом эфире интернет-сайтов и телевидения.

Первая локальная вспышка заболевания в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали уже более 800 человек. На настоящий момент в Италии инфицированы более 10 тыс. человек, с начала вспышки в Италии выявлено более 12 тыс. случаев заражения, 1045 человек излечились.

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