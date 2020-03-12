США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

«Американская авиация наносит удары по базе ополчения “аль-Хашд аш-Шааби” в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар», — передает корреспондент канала.
В свою очередь гостелеканал Сирии Ikhbariya сообщает, что авиация «неустановленной принадлежности» наносит авиаудары по сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП «Аль-Букемаль». «Нанесен материальный ущерб», — отмечает канал.
Идет ли речь об одной атаке или двух разных, не уточняется.
В среду военная база Таджи в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ*, подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу в 19.35 (совпадает с мск). Иракские силовики сообщили об обнаружении пусковой установки с тремя оставшимися в ней ракетами.
Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на американских чиновников, что два американца и один британец, предположительно, погибли в результате ракетной атаки по базе США в Ираке, еще 12 бойцов коалиции ранены.
*Террористическая организация, запрещенная в России.