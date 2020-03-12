Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Вирусолог объясняет мутацию коронавируса По данным китайских ученых, коронавирус мутирует, и у него появились два подтипа — L и S
Фоторепортажи
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
00:44 (мск), источник: РИА Новости

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

КАИР, 12 мар — РИА Новости. Американская авиация наносит авиаудары по базе иракского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.

«Американская авиация наносит удары по базе ополчения “аль-Хашд аш-Шааби” в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар», — передает корреспондент канала.

В свою очередь гостелеканал Сирии Ikhbariya сообщает, что авиация «неустановленной принадлежности» наносит авиаудары по сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП «Аль-Букемаль». «Нанесен материальный ущерб», — отмечает канал.

Идет ли речь об одной атаке или двух разных, не уточняется.

В среду военная база Таджи в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ*, подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу в 19.35 (совпадает с мск). Иракские силовики сообщили об обнаружении пусковой установки с тремя оставшимися в ней ракетами.

Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на американских чиновников, что два американца и один британец, предположительно, погибли в результате ракетной атаки по базе США в Ираке, еще 12 бойцов коалиции ранены.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Обострение конфликта США и Ирана
11 мартаАмериканская база в Ираке подверглась ракетной атаке
13 февраляСенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана
10 февраляПрезидент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана
Пентагон: десятки ракет выпущены по военным базам США в Ираке
Во время загрузки произошла ошибка.
00:47 (мск)© Ньюстюб
 Из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства
АКРА заявила о близости России к финансовому кризису
ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса в мире
В России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках
В России зафиксировали восемь новых случаев коронавируса
В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Рубль усилил падение вслед за нефтью и мировыми рынками
В Канаде отменен чемпионат мира с участием российских фигуристок
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
Недорогой Huawei с 4 камерами: фото удивляют Может ли недорогой смартфон соперничать с флагманами?
Авто
Нефть подешевела. Что будет с ценами на бензин? Мы поговорили с экспертами и выяснили, как резкое падение цен на нефть отразится на стоимости топлива на российских автозаправках
Кино
Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу Звезда «Великолепного века» дала откровенное интервью
Новости партнеров
Россияне опасаются смены президента в 2024 году. Почему
Эту поправку о пенсиях вынесут на Общероссийское голосование по Конституции
Россия до сих пор живёт по придуманными американцами в 1993-м правилам
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Дети
Джигана могут лишить родительских прав после нападения на Самойлову Скандал в семье исполнителя набирает обороты
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь