Коалиция США подтвердила гибель троих военных при обстреле в Ираке

Имена военных не разглашаются до уведомления ближайших родственников. Также не указывается их гражданство, но ранее в СМИ появилась информация, что среди погибших один американец и двое британцев.
По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса «Катюша» (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.
В сообщении отмечается, что лагерь Таджи — это иракская база, на которой размещаются военнослужащие коалиции для обучения и консультирования иракских сил безопасности.