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05:18 (мск), источник: РИА Новости

Коалиция США подтвердила гибель троих военных при обстреле в Ираке

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Трое военнослужащих коалиции во главе с США погибли в среду во время ракетного обстрела лагеря Таджи в Ираке, подтвердили в пресс-службе коалиции.

Источник: AP 2020

Имена военных не разглашаются до уведомления ближайших родственников. Также не указывается их гражданство, но ранее в СМИ появилась информация, что среди погибших один американец и двое британцев.

Кроме того, еще 12 человек получили ранение во время обстрела.

По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса «Катюша» (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.

В сообщении отмечается, что лагерь Таджи — это иракская база, на которой размещаются военнослужащие коалиции для обучения и консультирования иракских сил безопасности.

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