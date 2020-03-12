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03:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

СКР закрыл компьютерную сделку

Завершено дело о злоупотреблениях при поставках оборудования для МВД.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование уголовного дела в отношении начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД РФ Александра Александрова и основателя компаний «Т-Платформы» и «Байкал Электроникс» Всеволода Опанасенко. Оба обвиняются в злоупотреблениях и махинациях при реализации контракта на поставку в МВД крупной партии компьютеров. Нанесенный бюджету ущерб следствие оценивает в 300 млн руб. Фигуранты вины не признают.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) СКР возбудил в марте прошлого года. Основанием стали выявленные нарушения, допущенные при реализации двух контрактов стоимостью 357 млн руб., заключенных между МВД и компанией «Т-Платформы» в ноябре 2016 года и в мае 2018 года.

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Согласно первому соглашению, министерство должно было получить 9348 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на процессорах «Байкал-Т1», которые планировалось использовать в том числе и для проведения теоретических экзаменов на право управления автомобилем.

Однако к 1 июля 2017 года, когда истек срок действия контракта, министерство, по данным следствия, компьютеров так и не получило. Тогда исполнитель объяснял это тем, что МВД вовремя не предоставило требуемую документацию. Впрочем, уже через два дня после этого полицейское ведомство якобы в лице именно начальника ДИТСиЗИ Александра Александрова приняло у исполнителя 1837 компьютеров стоимостью 71 млн руб.

Остальные МВД принимать отказалось, сославшись на срыв сроков поставки.

Впрочем, через три месяца между «Т-Платформами» и МВД был заключен новый контракт. По нему коммерсанты обязались поставить в МВД АРМ все на те же 286 млн руб. Этот контракт был полностью реализован.
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Как бы то ни было, Александр Александров и Всеволод Опанасенко стали фигурантами уголовного дела. По ходатайству следствия обоих Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО. Как полагает следствие, Всеволод Опанасенко склонил Александра Александрова принять оборудование, не соответствующее оговоренным в техническом задании требованиям.

Вины коммерсант и высокопоставленный полицейский не признают. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы защиты фигурантов на продление им срока ареста.

Отметим, что в октябре прошлого года в защиту Всеволода Опанасенко выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он обратился к Владимиру Путину с письмом, в котором отметил, что АО «Т-Платформы» участвовало «в реализации важнейших для государства проектов».

По мнению бизнес-омбудсмена, предпринимателю Всеволоду Опанасенко следствие вменило статью УК РФ, по которой обвиняются только должностные лица, в результате этого стал возможен арест бизнесмена.
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Недавно следствие переквалифицировало бизнесмену обвинение на ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Других изменений в его судьбе, как сообщил «Ъ» адвокат предпринимателя Дмитрий Ляшков, пока не произошло.

В сентябре 2019 года МВД направило в «Т-Платформы» претензию с требованием «заменить несоответствующий товар на новый», которая рассматривается в арбитраже.

Олег Рубникович

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