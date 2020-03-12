Власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране прошел

«Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше», — цитирует Ми Фэна агентство «Синьхуа».
Представитель ведомства также отметил, что «во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом». «Эпидемическая ситуация в целом сохраняется на относительно низком уровне», — добавил Ми Фэн.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.