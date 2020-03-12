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10:36 (мск), источник: ТАСС

Власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране прошел

ТАСС, 12 марта. Пик распространения нового коронавируса в Китае уже пройден. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 12.03
125 865Инфицировано
4 615Скончалось
67 003Выздоровело
Источник: AFP 2020

«Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше», — цитирует Ми Фэна агентство «Синьхуа».

Представитель ведомства также отметил, что «во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом». «Эпидемическая ситуация в целом сохраняется на относительно низком уровне», — добавил Ми Фэн.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

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Вспышка COVID-19: борьба с эпидемией
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08:09 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 10:30 мск, 12.03
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