Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии

«ФСБ России с 00 часов 00 минут по московскому времени 13 марта временно приостановить: пропуск через государственную границу РФ граждан Итальянской Республики, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — говорится в тексте документа.
Кроме того, будет приостановлен пропуск через границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, въезжающих на территорию РФ для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.