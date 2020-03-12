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19:31 (мск), источник: РИА Новости

Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Принято решение о временной приостановке пропуска через границу России граждан Италии в связи с распространением коронавируса COVID-19, документ опубликован на сайте кабмина.

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Источник: РИА "Новости"

«ФСБ России с 00 часов 00 минут по московскому времени 13 марта временно приостановить: пропуск через государственную границу РФ граждан Итальянской Республики, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — говорится в тексте документа.

Кроме того, будет приостановлен пропуск через границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, въезжающих на территорию РФ для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

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