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19:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще шесть россиян заразились коронавирусом за сутки

В России за последние сутки зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории страны.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 12.03
125 865Инфицировано
4 615Скончалось
67 003Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что четверо из заразившихся находятся в Москве, один в Калининграде, еще один в Краснодарском крае.

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С учетом новых данных в России зарегистрировано 34 случая коронавируса. При этом четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

Ранее 12 марта сообщалось, что в Италии за последние сутки от коронавируса погибли почти 200 человек. Это самый высокий показатель смертности за сутки, зарегистрированный в мире с момента появления заболевания.

По последним данным, в мире зафиксировано 127,8 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Италия находится на втором месте по числу заразившихся — 12,4 тысячи человека. Более тысячи излечились.

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18:12 (мск)© Ньюстюб
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