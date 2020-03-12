Еще шесть россиян заразились коронавирусом за сутки

Уточняется, что четверо из заразившихся находятся в Москве, один в Калининграде, еще один в Краснодарском крае.
С учетом новых данных в России зарегистрировано 34 случая коронавируса. При этом четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.
Ранее 12 марта сообщалось, что в Италии за последние сутки от коронавируса погибли почти 200 человек. Это самый высокий показатель смертности за сутки, зарегистрированный в мире с момента появления заболевания.
По последним данным, в мире зафиксировано 127,8 тысячи случаев заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Италия находится на втором месте по числу заразившихся — 12,4 тысячи человека. Более тысячи излечились.