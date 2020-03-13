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00:24 (мск), источник: Известия

Туристы из Москвы заразились коронавирусом в Израиле

В Израиле зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом у туристов из Москвы, прибывших 3 марта. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает израильское издание Maariv со ссылкой на министерство здравоохранения еврейского государства.

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Источник: Известия

Отмечается, что заразившиеся россияне прибыли в страну в рамках организованного тура. Их рейс вылетел из российской столицы 3 марта в 8:35 утра и приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в 10:50 по местному времени (11:50 мск).

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В публикации уточняется, что россияне проживали в гостинице Orient. Также в материале подробно расписаны все музеи и рестораны, которые они посещали. Так, 6 марта российские туристы поужинали в ресторане Canadinoff, а ночью отправились в клуб Zuzu.

Отмечается, что сейчас на территории еврейского государства зарегистрировано уже более 100 случаев заражения новым коронавирусом.

9 марта сообщалось, что Израиль ввел карантин для всех въезжающих в страну.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства. В Европе наиболее остро ситуация с распространением инфекции обстоит в Италии. Там, по данным на 12 марта, зарегистрировано свыше 12,4 тыс. случаев заболевания и 827 смертей, вызванных COVID-19.

11 марта стало известно, что Россия с 13 марта ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Также с 13 марта Россия прекратит гражданам Италии выдачу виз, кроме деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

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Источник:©Аргументы и факты
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