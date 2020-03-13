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03:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Число заболевших в России достигло 34 человек

По итогам четверга в России были официально подтверждены шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре пациента госпитализированы в Москве, по одному — в Калининграде и Краснодарском крае. Новые пациенты, как и основная масса других заболевших, «привезли» вирус с севера Италии. Отметим, трое из них летели тем же рейсом, что и обратившиеся ранее за медпомощью пациенты.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:44 MSK, 13.03
128 343Инфицировано
4 720Скончалось
68 324Выздоровело
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Шесть новых случаев заболевания, вызванного новым типом коронавируса, подтвердил к вечеру 12 марта российский оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. Четыре новых случая зарегистрированы в Москве, один — в Калининграде и еще один в Краснодарском крае. Таким образом, общее число случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в России с конца января 2020 года, составляет 34. Выздоровели и выписаны к настоящему моменту шесть человек: двое граждан КНР (первые два случая, зафиксированные в России), гражданин России, случай которого стал первым таким случаем в Москве, а также трое граждан России, которые были доставлены уже с коронавирнусной инфекцией в РФ из Японии — с круизного лайнера Diamond Princess.

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Как сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, теперь число зарегистрированных в столице случаев достигло 19. Три новых пациента вернулись в Москву из Италии тем же рейсом, что и двое ранее заболевших. «Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов», — говорится в сообщении. Трое заболевших прибыли в Россию 1 марта рейсом авиакомпании «Победа» из Бергамо, один — 29 февраля рейсом «Уральских авиалиний» из Вероны.

Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке, один — в инфекционной больнице № 2. Что касается установленных контактных лиц, то два родственника пациентов «получают помощь в больнице в Коммунарке», один человек направлен в обсервационный центр в «Царицыно», трое остались на домашнем карантине. Отметим, что по данным «Ъ», всего в обсервационном центре находятся около 20 человек.

«С пассажирами рейса уже связались медицинские работники, — отметили в штабе, напомнив, что пассажирам, которые “передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждения”.— Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра».

Ранее в четверг издание Baza сообщило о смерти 75-летнего мужчины в медцентре.
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СМИ подчеркнуло, что пациент в середине февраля вернулся с севера Италии: «10 марта он почувствовал себя плохо и вызвал домой врача. Доктор осмотрел больного и поставил довольно стандартный диагноз — ОРВИ. А вчера мужчине резко стало плохо, и его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке для проверки на коронавирус». По данным Baza, при госпитализации мужчине поставили предварительный диагноз «пневмония»: «Анализы у мужчины взять не успели, поэтому позже его биоматериал планируют доставить в новосибирский центр “Вектор”, чтобы узнать, был ли он заражен».

В московском оперативном штабе по коронавирусу заявили, что смерть пациента в больничном комплексе в Коммунарке «никак не связана с коронавирусной инфекцией». «Пациент 75 лет поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии по витальным показаниям по скорой медицинской помощи с явлениями дыхательной недостаточности. Мужчина скончался спустя 40 минут после поступления в больницу, — говорится в сообщении московского штаба.— Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты отрицательные».

Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита. В легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений.
московский оперативный штаб по коронавирусу
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Позже департамент здравоохранения Москвы распространил комментарий главного внештатного специалиста-патологоанатома столицы, завкфедрой патологической анатомии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Олега Зайратьянца.

«Могу подтвердить, что смерть пациента наступила не от инфекции, связанной с коронавирусом, — заявил он.— Было проведено патологоанатомическое вскрытие, детально все исследовано, были сделаны все анализы на коронавирус, вирус не обнаружен в повторных анализах. При исследовании легких никаких изменений, связанных с заболеванием, не выявлено». Он отметил, что пациент умер от «рака поджелудочной железы с метастазами и хронического гепатита».

Валерия Мишина

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