08:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Андрей Бородин получил по году за миллиард
Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы.
Как стало известно «Ъ», Мещанский райсуд столицы приговорил в четверг к длительным срокам заключения бывшего главу Банка Москвы (БМ-банк, входит в группу ВТБ) Андрея Бородина, его
Предварительные слушания по громкому уголовному делу прошли еще 22 мая прошлого года, а по существу его рассматривали с 5 июня, когда с третьей попытки удалось собрать адвокатов всех фигурантов, которые, кстати, защищали их по назначению. Итоги разбирательства судья Елена Каракешишева оглашала пару дней.
Путем частичного сложения наказаний Бородину было определено 14 лет колонии общего режима и взыскание 2,5 млн руб.
Бывшего первого
Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела, объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают за границей. Однако после вступления приговора в законную силу (часть адвокатов собирается подать апелляции) Россия может направить его в другие страны для исполнения. Впрочем, Британия, где проживают Бородин, Акулинин и Шемякин, по этому делу, как и по большинству других уголовных дел с Россией не сотрудничает, практически сразу отказав в их выдаче.
Как установили следователи МВД, а затем и суд, инициаторами хищений являлись Бородин и Акулинин, которые с помощью своих сообщников еще в 2010 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более 12,5 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась гендиректор Светлана Тимонина.
По приговору того же Мещанского райсуда женщина получила реальный срок в пять лет, который затем был сокращен до двух. Ее защита, обжалуя судебные решения, утверждала, что кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания «Интеко», принадлежащая супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елене Батуриной, планировала возвести элитный жилой комплекс. Самому же банку, чтобы компенсировать растрату, потребовалось провести дополнительную эмиссию акций на сумму около 15 млрд руб.
Отметим, что вместе с Тимониной в колонию мог попасть и Борис Шемякин, учредивший «Премьер Эстейт». Однако обвиняемого в растрате отпустили из СИЗО под залог в 10 млн руб., после чего он скрылся за границу.
«Нам известно о приговоре суда, назначившего наказание в виде лишения свободы для бывших
В рамках его погашения аресты были наложены на многочисленные счета и объекты недвижимости, как в России, так и за границей, включая 300-летний замок в британском графстве Оксфордшир.
Николай Сергеев