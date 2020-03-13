03:56 (мск), источник: РИА Новости
В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
ООН, 12 мар — РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в
До сих пор офисе генерального секретаря говорили, что не слышали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников ООН.
По словам источника, постпредство Филиппин распространило письмо, в котором говорится, что «сегодня был подтвержден факт заболевания COVID-19 у сотрудницы миссии Филиппин».
По его словам, постпредство Филиппин закрыто, весь персонал находится на добровольном карантине.