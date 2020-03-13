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03:56 (мск), источник: РИА Новости

В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом

ООН, 12 мар — РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в штаб-квартире ООН, источник в организации сообщил РИА Новости, что вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин.

Источник: РИА Новости

До сих пор офисе генерального секретаря говорили, что не слышали о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников ООН.

По словам источника, постпредство Филиппин распространило письмо, в котором говорится, что «сегодня был подтвержден факт заболевания COVID-19 у сотрудницы миссии Филиппин».

«В последний раз она посещала ООН в понедельник и пробыла в штаб-квартире примерно 30 минут с 12.50 до 1.20», — сказал собеседник агентства.

По его словам, постпредство Филиппин закрыто, весь персонал находится на добровольном карантине.

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