08:17 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг
Суд в США освободил
По данным The New York Times, Мэннинг пыталась совершить суицид. Ее госпитализировали из изолятора города Александрия в штате Виргиния.
Суд отправил информатора WikiLeaks в изолятор в мае. До этого она уже была под стражей в течение двух месяцев. Пока менялся состав большого жюри она находилась на свободе. Мэннинг сообщала, что от нее требуют дать показания по делу WikiLeaks.
По делу о WikiLeaks Мэннинг приговорили к 35 годам лишения свободы в 2013 году. В 2017 году ее помиловал президент США Барак Обама.