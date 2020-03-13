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08:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг

Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters. Она находилась в изоляторе с 2019 года за отказ давать показания. Ее появление перед присяжными больше не требуется, говорится в документах суда.

Источник: AP 2020

По данным The New York Times, Мэннинг пыталась совершить суицид. Ее госпитализировали из изолятора города Александрия в штате Виргиния.

Суд отправил информатора WikiLeaks в изолятор в мае. До этого она уже была под стражей в течение двух месяцев. Пока менялся состав большого жюри она находилась на свободе. Мэннинг сообщала, что от нее требуют дать показания по делу WikiLeaks.

По делу о WikiLeaks Мэннинг приговорили к 35 годам лишения свободы в 2013 году. В 2017 году ее помиловал президент США Барак Обама.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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