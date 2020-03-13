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12:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в ноябре 2019 года

Первого заболевшего коронавирусом выявили 17 ноября, а не в декабре, как предполагалось ранее. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на официальные документы.

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Первым в Китае заболел 55-летний житель провинции Хубэй. Предполагается, что от него стали заражаться другие люди. Всего в ноябре зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом, однако никого из них власти не называют нулевым пациентом — первым заболевшим.

МИД Китая не исключает, что COVID-19 в Китай завезли американские военные. Официальный представитель ведомства потребовал от США сказать, когда у них появился «нулевой пациент».

В мире коронавирусом заразилось более 130 тыс. человек. Умерло 4,7 тыс. Вирус распространился более чем в 110 странах. Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией в марте 2020 года.

В Китае завершился пик эпидемии коронавируса. В провинции Хубэй за неделю не было ни одного заражения, кроме города Ухань. За 12 марта было выявлено только восемь заболевших.

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