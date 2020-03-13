Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в ноябре 2019 года

Первым в Китае заболел 55-летний житель провинции Хубэй. Предполагается, что от него стали заражаться другие люди. Всего в ноябре зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом, однако никого из них власти не называют нулевым пациентом — первым заболевшим.
МИД Китая не исключает, что COVID-19 в Китай завезли американские военные. Официальный представитель ведомства потребовал от США сказать, когда у них появился «нулевой пациент».
В мире коронавирусом заразилось более 130 тыс. человек. Умерло 4,7 тыс. Вирус распространился более чем в 110 странах. Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией в марте 2020 года.
В Китае завершился пик эпидемии коронавируса. В провинции Хубэй за неделю не было ни одного заражения, кроме города Ухань. За 12 марта было выявлено только восемь заболевших.