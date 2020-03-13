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14:14 (мск), источник: РИА Новости

Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев, один человек погиб

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бушующий в Москве второй день штормовой ветер повалил уже 125 деревьев в разных районах города — один человек числится погибшим, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

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Источник: Агентство «Москва»

ЧП произошло возле дома номер 20 по Первой Мясниковской улице. Дерево упало на проезжающий автомобиль, водитель скончался. После этого потерявшая управление машина протаранила еще два автомобиля.

Помимо этого, в префектуре Восточного административного округа столицы РИА Новости сообщили, что возле торгового центра «Перовский» на женщину упала вывеска. У пострадавшей небольшое рассечение, она сама села в машину скорой помощи, женщину госпитализировали.

В экстренных службах добавили, что также пострадал еще один человек.

Сильный ветер, до 25 метров в секунду, наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, работает оперативный штаб.

В московских аэропортах задержали 39 рейсов и 15 отменили.

В Подмосковье ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших как минимум 19 машин.

В МЧС рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать там машины.

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14:17 (мск)© Ньюстюб
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