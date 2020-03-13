Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В России официально трудоустроили кота Рыжего кота Степана официально трудоустроили в Городенскую сельскую библиотеку
Фоторепортажи
16Блокпосты и пустые магазины
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
14:31 (мск), источник: Секрет Фирмы

Замешанный в миллиардном хищении российский чиновник отделался условным сроком

Бывшего зампреда правительства Хабаровского края Василия Шихалева признали виновным по делу о причинении бюджету ущерба на 77 млн рублей. Впрочем, чиновник отделался условным сроком.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Суд установил, что Шихалев в 2013—2018 годах оказывал покровительство компании «Азия лес». Её тогдашний директор Александр Пудовкин незаконно получил субсидии на 1 млрд рублей и вырубил лес ещё на 9 млрд рублей.

Новость
Стратегические взятконосцы

По версии следствия, Шихалев незаконно предоставил Пудовкину льготы по аренде лесных участков. В итоге федеральный бюджет недосчитался 77 млн рублей.

Прокуратура просила для Шихалева реального срока. Однако экс-чиновник признал вину и заключил досудебное соглашение. В итоге суд принял сторону защиты и назначил чиновнику 4,5 года условного срока.

Также Шихалеву запретили работать на госслужбе. Ему предстоит компенсировать 77 млн рублей ущерба.

По делу Пудовкина летом 2019 года арестовали бывшего чиновника Минпромторга Владимира Потапкина. По версии следствия, он получил от главы «Азия лес» взятку в размере 78 млн рублей за беспрепятственное выделение субсидий. Сейчас Потапкин и Пудовкин ожидают приговора.

Анна Шахова

Читайте также
Худший день за 33 года: итоги «чёрного четверга» для России и мира
Песков: для защиты Путина от коронавируса делают все необходимое
Москвич погиб после падения дерева на машину
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Опустевшие туристические места Азии показали на фото
В Японии все бросились готовить блюдо по 1000-летнему рецепту
Мастер фотошопа выполнил просьбы клиентов буквально (фото)
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Горячие темы на Авто
Поправки! 159
Следует ли жалеть о СССР? 156
Почему надо менять Конституцию 117
Что дает членство в партии? 113
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Новости партнеров
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Новые стандарты: температура 36,6 больше не считается нормой
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Популярные темы на «Детях»
Онкоцентр 340
Забавные картинки 333
Вопрос 286
Дороги, которые мы выбираем. Испания. Что нужно учесть. 277
Леди
Петросян смутил сеть гладко выбритыми ногами Пара улетела в Дубай.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь