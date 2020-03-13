Замешанный в миллиардном хищении российский чиновник отделался условным сроком

Суд установил, что Шихалев в 2013—2018 годах оказывал покровительство компании «Азия лес». Её тогдашний директор Александр Пудовкин незаконно получил субсидии на 1 млрд рублей и вырубил лес ещё на 9 млрд рублей.
По версии следствия, Шихалев незаконно предоставил Пудовкину льготы по аренде лесных участков. В итоге федеральный бюджет недосчитался 77 млн рублей.
Прокуратура просила для Шихалева реального срока. Однако экс-чиновник признал вину и заключил досудебное соглашение. В итоге суд принял сторону защиты и назначил чиновнику 4,5 года условного срока.
Также Шихалеву запретили работать на госслужбе. Ему предстоит компенсировать 77 млн рублей ущерба.
По делу Пудовкина летом 2019 года арестовали бывшего чиновника Минпромторга Владимира Потапкина. По версии следствия, он получил от главы «Азия лес» взятку в размере 78 млн рублей за беспрепятственное выделение субсидий. Сейчас Потапкин и Пудовкин ожидают приговора.