Восемь переболевших коронавирусом выписаны из российских больниц

Пятеро выписанных — россияне, двое — граждане КНР, один — гражданин Италии, передает «РИА Новости».
Ранее 13 марта в Ленинградской области зарегистрирован первый в регионе случай инфицирования коронавирусом. 12 марта в России за сутки было зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране 35 зараженных.
8 марта сообщалось, что трое россиян, эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess в конце февраля, выписаны из больницы в Казани после выздоровления от коронавируса. Всего на карантине было восемь человек, но у остальных заболевание не подтвердилось.
Днем ранее из больницы вышел первый в России излечившийся от коронавируса пациент — москвич Давид Беров. Позже он рассказал журналистам, что не испытывал никаких симптомов, кроме насморка и кашля, но после возвращения из Италии решил провериться на всякий случай.
Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.