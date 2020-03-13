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16:15 (мск), источник: РИА Новости

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 15:33 MSK, 13.03
135 467Инфицировано
4 981Скончалось
69 645Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

Из новых заболевших пятеро находятся в Москве, трое — в Петербурге, по одному — в Ленобласти, Московской области и Пермском крае.

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Инфицированные за последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Италию, Францию, Австрию. Один случай выявили у контактировавшего с ранее заболевшими.

Все пациенты находятся в инфекционных боксах.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — добавили в штабе.

Таким образом, в России зафиксировали уже 45 случаев заболевания, из них 42 — у россиян, одного из них уже выписали, два — у граждан Китая, обоих также выписали, один — у гражданина Италии. Также уже выписали россиян, эвакуированных из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех с половиной тысяч скончались.

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