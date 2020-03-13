СМИ сообщили, что у президента Бразилии заподозрили коронавирус

Официально эта информации пока не подтвердилась.
Ранее COVID-19 выявили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Фабио Вайнгартена.
В четверг число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло почти в два раза — до 76. Болезнь подозревают еще у 1427 человек.
Страна лидирует по числу зараженных в Южной Америке.
Новым коронавирусом в мире заразились уже более ста тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около четырех тысяч. Впервые вспышку коронавируса выявили в декабре в китайском Ухане.