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17:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили, что у президента Бразилии заподозрили коронавирус

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Результаты первого теста на наличие коронавируса у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными, пишет местное издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве.

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В РоссииВ мире
Инфицировано45+25
Скончалось0
Выздоровело3
Инфицировано136 390+10 525
Скончалось5 058+443
Выздоровело69 598+2 595
по данным JHU CSSE на 18:13 MSK, 13.03
Источник: РИА Новости

Официально эта информации пока не подтвердилась.

Ранее COVID-19 выявили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Фабио Вайнгартена.

В четверг число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло почти в два раза — до 76. Болезнь подозревают еще у 1427 человек.

Страна лидирует по числу зараженных в Южной Америке.

Новым коронавирусом в мире заразились уже более ста тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около четырех тысяч. Впервые вспышку коронавируса выявили в декабре в китайском Ухане.

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