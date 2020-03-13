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17:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Из-за коронавируса Украина закрывает границу для всех иностранцев

Через 48 часов Украина закроет въезд на территорию страны для всех граждан иностранных государств.

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по данным JHU CSSE на 18:13 MSK, 13.03
Источник: GETTY IMAGES

Срок запрета будет действовать две недели. По его истечении запрет на въезд для иностранцев может быть продлен.

О решении, принятом в пятницу на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

«Ничего страшного в нашей стране относительно коронавируса не происходит», — заявил он, призвав украинцев не поддаваться панике.

По его словам, граждане Украины, пребывающие за границей, получат возможность вернуться на родину, однако те из них, кто будет возвращаться из стран, где «свирепствует коронавирус», будут проходить процедуру обсервации. В то же время секретарь Совбеза призвал украинцев воздержаться от поездок за границу, а также ограничить передвижения в пределах страны.

Во время брифинга Алексея Данилова стало известно о первой смерти от коронавируса, зафиксированной на территории страны.
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Жертвой болезни стала 71-летняя жительница Житомирской области, недавно возвратившаяся из Польши. Она была одной из трех граждан Украины, у которых по состоянию на пятницу был подтвержден диагноз коронавирус.

В среду на Украине был введен карантин по всей территории Украины сроком на три недели, до 3 апреля.

На территории страны закрылись учебные заведения — от дошкольных до высших. На Украине ограничат проведение массовых мероприятий.

Кроме того, украинская власть решила закрыть большую часть пунктов пропуска через государственную границу и отменить авиарейсы из Италии.

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