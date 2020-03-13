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18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский школьник придумал, как заработать на коронавирусе

Юный предприниматель продавал одноклассникам антисептик для рук.

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по данным JHU CSSE на 18:53 MSK, 13.03

Жительница британского города Лидс по имени Дженни Томпкинс рассказала на Facebook историю своего сына-школьника и тем самым прославила его на весь мир. По словам мамы, ее ребенка учителя отправили домой, потому что он развернул в стенах школы небольшой бизнес.

This is a picture of my teenage son just getting in from school. Why is he getting in from school at 10:53am you ask?...

Опубликовано Jenny Tompkins Среда, 11 марта 2020 г.

В связи с распространением коронавируса школьник предложил одноклассникам обезопасить себя и начал продавать учащимся один «пшик» антисептика для рук за 50 пенсов, пишет Metro.

По словам его мамы, учителям такая идея не понравилась и они решили наказать школьника, хотя представители учебного заведения отрицают этот факт и говорят, что мальчика наказали по другим причинам.

Кстати, Дженни уточнила, что на антисептике ее сын заработал 9 фунтов (чуть больше 11 долларов). На вырученные деньги мальчик купил несколько пачек чипсов, а оставшиеся отложил на кебаб.

Екатерина Гура

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