Посольство уточнило число россиян на лайнере Costa Magica

«На лайнере 30 россиян среди пассажиров, а еще восемь граждан РФ являются членами экипажа», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось только о 30 пассажирах — гражданах России.
В компании-операторе круизов Costa Crociere РИА Новости сообщили, что анализы выявили у находящихся на судне людей два случая заражения коронавирусом: у туриста из Финляндии и члена экипажа из Индонезии. Там также отметили, что «судно все еще не получило разрешение на высадку пассажиров».
Всего на борту находятся 2309 пассажира и 960 членов экипажа.
Остров Мартиника расположен в центральной части архипелага Малые Антильские острова в Карибском море Атлантического океана. Административно является заморским департаментом Франции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.