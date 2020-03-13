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18:53 (мск), источник: РИА Новости

Посольство уточнило число россиян на лайнере Costa Magica

ПАРИЖ, 13 мар — РИА Новости. Число россиян на борту круизного лайнера Costa Magica, стоящего у острова Мартиника в Карибском море, составляет 38 человек, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.

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Выздоровело69 779+2 776
по данным JHU CSSE на 18:53 MSK, 13.03
Источник: РИА Новости

«На лайнере 30 россиян среди пассажиров, а еще восемь граждан РФ являются членами экипажа», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось только о 30 пассажирах — гражданах России.

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В компании-операторе круизов Costa Crociere РИА Новости сообщили, что анализы выявили у находящихся на судне людей два случая заражения коронавирусом: у туриста из Финляндии и члена экипажа из Индонезии. Там также отметили, что «судно все еще не получило разрешение на высадку пассажиров».

Всего на борту находятся 2309 пассажира и 960 членов экипажа.

Остров Мартиника расположен в центральной части архипелага Малые Антильские острова в Карибском море Атлантического океана. Административно является заморским департаментом Франции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

Справка
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Новый коронавирус диагностировали у россиянки, находившейся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

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Во время загрузки произошла ошибка.
16:31 (мск)© Ньюстюб
Остров Мартиника, у которого стоит лайнер Costa Magica
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