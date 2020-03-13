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23:18 (мск), источник: BFM.ru

Туроператоров ждет волна банкротств из-за ограничений перелетов в Европу

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, «более критичной ситуация быть уже не может».

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по данным JHU CSSE на 19:53 MSK, 13.03
Источник: Reuters

Ограничение авиасообщения РФ с ЕС, Швейцарией и Норвегией грозит волной банкротств туроператоров. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, сейчас происходят аннуляции туров по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике.

Туроператоры возвращают клиентам деньги, но им это никто не компенсирует. Ни гостиницы, ни авиакомпании средства не возвращают.

Продажи сокращаются не только на зарубежных, но и на внутренних направлениях, поскольку региональные власти рекомендуют приостановить поездки детских туристических групп.

Тюрина отметила, что «более критичной ситуация быть уже не может».

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