23:18 (мск), источник: BFM.ru
Туроператоров ждет волна банкротств из-за ограничений перелетов в Европу
По словам
Ограничение авиасообщения РФ с ЕС, Швейцарией и Норвегией грозит волной банкротств туроператоров. Об этом сообщила ТАСС
По ее словам, сейчас происходят аннуляции туров по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике.
Туроператоры возвращают клиентам деньги, но им это никто не компенсирует. Ни гостиницы, ни авиакомпании средства не возвращают.
Продажи сокращаются не только на зарубежных, но и на внутренних направлениях, поскольку региональные власти рекомендуют приостановить поездки детских туристических групп.
Тюрина отметила, что «более критичной ситуация быть уже не может».