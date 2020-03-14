07:02 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Торговым центрам не хватает защиты
Какие дополнительные меры предосторожности
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Один из них — это первая передача инфекции внутри страны. Большинство заболевших за последние две недели посещали европейские страны, сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения инфекции. Зараженные находятся в Москве, Московской области,
По мнению доктора биологических наук Андрея Летарова, в будущем количество зараженных в России будет только расти. И если власти не смогут принять эффективные меры на первых порах, то последствия могут быть очень серьезными. «Если вы откроете соответствующие сайты, где по разным странам приводится статистика случаев, то она выглядит как пологая кривая, которая начинает все быстрее загибаться вперед. И если бы этот процесс был экспоненциальным и неконтролируемым, то довольно быстро оказалось бы, что больны все.
Но в реальности так, конечно, не происходит, существуют факторы, которые с
В ближайшее время у нас, конечно, будут десятки тысяч случаев. Но вопрос в том, в какие конкретно временные рамки это будет укладываться, — говорит Летаров.
Если появляется очень много заболевших в одном месте и в одно время, то это приводит к перегрузке возможностей системы здравоохранения и, естественно, к большому количеству погибших людей, потому что при этой инфекции, как и при многих других, оказание квалифицированной медицинской помощи очень здорово снижает смертность.
На фоне распространения инфекции, во многих российских городах вводят режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Например, его ввели в
Сейчас к тому же у нас сезонная эпидемия гриппа в городе,
где-тоболее 50 классов школ и более 20 детсадовских групп находятся на карантине, что тоже осложняет ситуацию.
При этом у нас пока не отменяются никакие мероприятия, связанные с присоединением Крыма, все эти торжества все еще в планах, — отмечает Кагермазов.
Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти требуют от всех пребывающих из признанных опасными стран сообщить об этом на горячую линию Роспотребнадзора, а также на две недели изолироваться дома. И как уточнили в Минздрае, за не соблюдение этих правил может грозить до пяти лет лишения свободы. «Ъ FM» связался с Давидом Беровым — первым россиянином, у которого обнаружили вирус после возвращения из Италии. Шесть дней назад москвича выписали из первой инфекционной больницы. Там же все контактировавшие с ним параллельно проходили карантин. Давид сказал, что
Страха никакого не было, потому что я чувствовал себя всегда хорошо, у меня было только переживание за родственников и друзей, который тоже забрали.
Я чувствовал, что я просто простыл, был насморк и кашель, никаких других осложнений у меня не было. Если это на самом деле коронавирус, то это самая легкая болезнь, которой я болел. Что касается лечения, мне просто давали витамины, которые поддерживают иммунитет. Мне даже врачи сами говорили: «Нам нечем тебя лечить, потому что у тебя очень легкая форма простуды, и ты просто полежишь два дня на больничной койке, и все само вылечится». Люди меня очень поддерживали и после выписки были рады меня видеть, ведь любой мог оказаться в такой ситуации.
Но, по ее словам, это лишь малая часть тех, кто на самом деле недавно вернулся из Италии и других стран Европы, а потому она попросила граждан
Согласно опубликованным на сайте столичного управления Роспотребнадзора правилам, персонал торговых центров, кафе и ресторанов, работающий с посетителями, должен быть обеспечен запасом одноразовых защитных масок, менять которые надлежит не реже чем раз в три часа, а сами сотрудники должны пользоваться антисептиками. Залы заведений общепита необходимо дезинфицировать дважды в день, а дверные ручки и кассовые аппараты — каждый час, кроме того в помещениях массового скопления людей необходимо установить и использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа — так называемые рециркуляторы.
«Европейский», расположенный на площади Киевского вокзала, — один из самых больших и посещаемых торговых центров столицы. Первые признаки бескомпромиссной борьбы с угрозой заражения можно видеть еще на подходе к огромному зданию. Уборщики подметающие тротуар делают это в медицинских масках.
«Если мы не наденем маски, нам выпишут штраф в 5 тыс. — такой приказ. Их нам выдают два раза в день», — говорят уборщики.
Оптимизм, который вселяет вид экипированных средствами защиты сотрудников торгового центра, быстро иссяк, стоило зайти внутрь огромного молла. За два с лишним часа встретить удалось меньше десятка человек в масках, причем большинство из них были покупателями, а не сотрудниками. Что касается буквально считанных сотрудников кафе и ресторанов в масках, то ими оказались только уборщики столов в фудкорте, и на все вопросы они отвечали одинаков: «Я ничего не знаю».
Зато никуда не делись ничем не закрытые
По данным властей, больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве — пять человек. Всего в городе, по официальной информации, 24 заболевших.
Петр Пархоменко, Владислав Викторов.