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07:02 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Торговым центрам не хватает защиты

Какие дополнительные меры предосторожности из-за коронавируса соблюдают ТЦ и заведения общепита.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано45+17
Скончалось0
Выздоровело3
Инфицировано145 369+17 026
Скончалось5 429+709
Выздоровело71 694+3 370
по данным JHU CSSE на 07:33 MSK, 14.03
Источник: РИА "Новости"

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Один из них — это первая передача инфекции внутри страны. Большинство заболевших за последние две недели посещали европейские страны, сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения инфекции. Зараженные находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Пермском крае. Таким образом, всего в России новым коронавирусом инфицировано 45 человек. И как сообщили власти, 13 марта специалисты зафиксировали первый случай проникновения вируса в Россию из Австрии и Франции. До этого инфекцию переносили в основном вернувшиеся из Италии и Китая. Кроме того, медики обнаружили один случай передачи внутри страны.

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По мнению доктора биологических наук Андрея Летарова, в будущем количество зараженных в России будет только расти. И если власти не смогут принять эффективные меры на первых порах, то последствия могут быть очень серьезными. «Если вы откроете соответствующие сайты, где по разным странам приводится статистика случаев, то она выглядит как пологая кривая, которая начинает все быстрее загибаться вперед. И если бы этот процесс был экспоненциальным и неконтролируемым, то довольно быстро оказалось бы, что больны все.

Но в реальности так, конечно, не происходит, существуют факторы, которые с какого-то момента начинают замедлять процесс. Во-первых, появляются переболевшие люди, во-вторых, принимаются необходимые меры.

В ближайшее время у нас, конечно, будут десятки тысяч случаев. Но вопрос в том, в какие конкретно временные рамки это будет укладываться, — говорит Летаров.

Если появляется очень много заболевших в одном месте и в одно время, то это приводит к перегрузке возможностей системы здравоохранения и, естественно, к большому количеству погибших людей, потому что при этой инфекции, как и при многих других, оказание квалифицированной медицинской помощи очень здорово снижает смертность.

На фоне распространения инфекции, во многих российских городах вводят режим подготовки к чрезвычайной ситуации. Например, его ввели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Что стоит за этой формулировкой местные власти пока точно не объяснили, отмечает журналист из Санкт-Петербурга Александр Кагермазов. Однако вся эта ситуация с коронавирусом вызывает серьезное беспокойство у местных предпринимателей. «Режим только-только ввели, поэтому его сейчас в городе не прочувствовать. Единственное — во многих аптеках отсутствуют антисептики и маски. Сейчас проблема с массовыми мероприятиями, мы обзванивали различных промоутеров, организаторов концертов, они не знают, что делать, потому что отменяются ивенты свыше тысячи человек. У этой категории бизнеса паника. Еще непонятно, что делать предпринимателям, которые не могут отправить своих сотрудников на удаленную работу, хотя это необязательно, но желательно, чтобы они так сделали. Это касается в том числе медицинских сотрудников, то есть тех, кто, наоборот, должен обеспечивать медицинскую безопасность в городе.

Сейчас к тому же у нас сезонная эпидемия гриппа в городе, где-то более 50 классов школ и более 20 детсадовских групп находятся на карантине, что тоже осложняет ситуацию.

При этом у нас пока не отменяются никакие мероприятия, связанные с присоединением Крыма, все эти торжества все еще в планах, — отмечает Кагермазов.

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Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти требуют от всех пребывающих из признанных опасными стран сообщить об этом на горячую линию Роспотребнадзора, а также на две недели изолироваться дома. И как уточнили в Минздрае, за не соблюдение этих правил может грозить до пяти лет лишения свободы. «Ъ FM» связался с Давидом Беровым — первым россиянином, у которого обнаружили вирус после возвращения из Италии. Шесть дней назад москвича выписали из первой инфекционной больницы. Там же все контактировавшие с ним параллельно проходили карантин. Давид сказал, что по-философски относится к тому, что с ним произошло: «Я просто приехал в больницу, взяли сначала анализ, сказали, что он отрицательный, потом взяли второй анализ, он тоже был отрицательным. Потом третий — его направили в Новосибирск, результат был сомнительным, потом сказали, что он перерос в положительный, и меня перевели в отдельный бокс, дальше уже просто брали анализы, и они все были отрицательные.

Страха никакого не было, потому что я чувствовал себя всегда хорошо, у меня было только переживание за родственников и друзей, который тоже забрали.

Я чувствовал, что я просто простыл, был насморк и кашель, никаких других осложнений у меня не было. Если это на самом деле коронавирус, то это самая легкая болезнь, которой я болел. Что касается лечения, мне просто давали витамины, которые поддерживают иммунитет. Мне даже врачи сами говорили: «Нам нечем тебя лечить, потому что у тебя очень легкая форма простуды, и ты просто полежишь два дня на больничной койке, и все само вылечится». Люди меня очень поддерживали и после выписки были рады меня видеть, ведь любой мог оказаться в такой ситуации.

По данным вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, в столице более 13 тыс. человек решили самоизолироваться добровольно.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

Но, по ее словам, это лишь малая часть тех, кто на самом деле недавно вернулся из Италии и других стран Европы, а потому она попросила граждан все-таки соблюдать правила безопасности и уходить на добровольный карантин. А между тем в Москве с конца февраля столичным торговым центрам и заведениям общепита предписано соблюдать дополнительные меры предосторожности в связи с угрозой заражения коронавирусом. Корреспондент «Ъ FM» Петр Пархоменко узнал, как на самом деле выполняются эти требования.

Согласно опубликованным на сайте столичного управления Роспотребнадзора правилам, персонал торговых центров, кафе и ресторанов, работающий с посетителями, должен быть обеспечен запасом одноразовых защитных масок, менять которые надлежит не реже чем раз в три часа, а сами сотрудники должны пользоваться антисептиками. Залы заведений общепита необходимо дезинфицировать дважды в день, а дверные ручки и кассовые аппараты — каждый час, кроме того в помещениях массового скопления людей необходимо установить и использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа — так называемые рециркуляторы.

«Европейский», расположенный на площади Киевского вокзала, — один из самых больших и посещаемых торговых центров столицы. Первые признаки бескомпромиссной борьбы с угрозой заражения можно видеть еще на подходе к огромному зданию. Уборщики подметающие тротуар делают это в медицинских масках.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении можно заметить, что маски эти едва ли не грязнее спецодежды, что неудивительно ведь их дают только две в день.

«Если мы не наденем маски, нам выпишут штраф в 5 тыс. — такой приказ. Их нам выдают два раза в день», — говорят уборщики.

Оптимизм, который вселяет вид экипированных средствами защиты сотрудников торгового центра, быстро иссяк, стоило зайти внутрь огромного молла. За два с лишним часа встретить удалось меньше десятка человек в масках, причем большинство из них были покупателями, а не сотрудниками. Что касается буквально считанных сотрудников кафе и ресторанов в масках, то ими оказались только уборщики столов в фудкорте, и на все вопросы они отвечали одинаков: «Я ничего не знаю».

Никаких признаков выполнения остальных упомянутых в предписаниях Роспотребнадзора мерах обнаружить так и не удалось — ни установленных рециркуляторов, ни масок на персонале, ни ежечасной дезинфекции дверных ручек или кассовых аппаратов.

Зато никуда не делись ничем не закрытые салат-бары, подносы с сыром для дегустации, повара общепита были без перчаток и множество других явлений, явно нарушающих даже санитарные нормы мирного времени. Пресс-служба торгового центра «Европейский» не смогла предоставить оперативный комментарий.

По данным властей, больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве — пять человек. Всего в городе, по официальной информации, 24 заболевших.

Петр Пархоменко, Владислав Викторов.

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Источник:©Аргументы и факты
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