В США россиянина обвинили в мошенничестве с ценными бумагами на $26 млн

00:14 (мск), источник: ТАСС
Комиссия по ценным бумагам и биржам США в пятницу предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову, проживающему в штате Флорида. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулирующего органа.
Иск подан в федеральный окружной суд в штате
В исковом заявлении утверждается, что часть средств, полученных в результате незаконных действий Сотникова, могла получить его супруга Наталья Мазитова, проживающая во Флориде. Комиссия называет и ее россиянкой.
Прокуратура в
ТАСС пока не располагает комментарием посольства РФ.