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02:19 (мск), источник: Московский комсомолец

Netflix, Apple и Disney приостановили съемки из-за коронавируса

Американские киностудии, в частности Netflix и Disney, приостановили съемки всех проектов на фоне пандемии, сообщает Forbes.

Коронавирус Covid-19
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по данным JHU CSSE на 03:13 MSK, 14.03
Источник: Reuters

Кинокомпании пошли на такой шаг в качестве предупредительной меры на фоне распространения коронавируса и применяемых на территории многих американских штатов ограничений на собрание больших групп людей.

Netflix приостанавливает работ над всеми сериалами и фильмами на территории США и Канады с 16 марта на две недели. Далее эти меры будут пересмотрены.

Компания Apple приостановила производство «Утреннего шоу», киностудия Warner Bros. — Riverdale, NBCUniversal временно остановила съемки 35 проектов.

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