02:19 (мск), источник: Московский комсомолец
Netflix, Apple и Disney приостановили съемки из-за коронавируса
Американские киностудии, в частности Netflix и Disney, приостановили съемки всех проектов на фоне пандемии, сообщает Forbes.
Кинокомпании пошли на такой шаг в качестве предупредительной меры на фоне распространения коронавируса и применяемых на территории многих американских штатов ограничений на собрание больших групп людей.
Netflix приостанавливает работ над всеми сериалами и фильмами на территории США и Канады с 16 марта на две недели. Далее эти меры будут пересмотрены.
Компания Apple приостановила производство «Утреннего шоу», киностудия Warner Bros. — Riverdale, NBCUniversal временно остановила съемки 35 проектов.