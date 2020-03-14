Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В России официально трудоустроили кота Рыжего кота Степана официально трудоустроили в Городенскую сельскую библиотеку
Фоторепортажи
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
16Блокпосты и пустые магазины
04:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Дерипаска призвал закрыть границы России из-за коронавируса

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин и немедленно закрыть границы страны.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано45+17
Скончалось0
Выздоровело3
Инфицировано145 003+16 660
Скончалось5 408+688
Выздоровело70 252+1 928
по данным JHU CSSE на 04:33 MSK, 14.03
Источник: РИА "Новости"

По его мнению, «наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы». Он сравнил возможные последствия от распространения коронавируса с развалом СССР и рассказал об опыте столкновения сотрудников «Русала» с Эболой в Африке.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

«Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 году», — написал господин Дерипаска в своем Telegram-канале. По его мнению, Россия не готова к эпидемии, граждане «массово игнорируют базовые меры предосторожности». «Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски», — написал предприниматель.

По мнению бизнесмена, нужно «уже завтра» закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и дать людям возможность «провести дома» 60 дней. Именно такой срок он считает эффективным для выявления заболевания. Он рассказал об опыте работы Гвинеи с Эболой. По его словам, изоляция страны позволила остановить распространение заболевания. «Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — считает бизнесмен.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России достигло 48 человек, заболевшие выявлены в 13 регионах России. В мире заражены были более 135 тыс. человек. Около 5 тыс. человек умерли.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 04:33 MSK, 14.03
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
 Путин: коробит, что менеджеры госкомпаний получают по миллиону в день
Китай обвинил США в эпидемии коронавируса
Россия временно ограничивает авиасообщение со странами Европы
Зеленский подписал закон о русскоязычных школах на Украине
Туроператоров ждет волна банкротств
Европа может отгородиться от океана двумя мегадамбами
Саудовская Аравия продаст Белоруссии нефть по хорошей цене
Россиянин продал американцам фальшивые ценные бумаги на $26 млн
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Авто
Зачем российские «Лады» собирают на украинском заводе ЗАЗ Первая партия машин уже выпущена в Запорожье и отправлена дилерам
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Новости партнеров
Меры РФ по борьбе с вирусом ВОЗ сочла эффективными
Пройди опрос о кадровом конкурсе в Госдуме, твое мнение очень важно
Первый заболевший в Москве выздоровел
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Дети
Врач рассказал, до какого возраста лучше рожать Рассказывает врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Любовь Ефремова
Леди
Петросян смутил сеть гладко выбритыми ногами Пара улетела в Дубай.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь