04:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Дерипаска призвал закрыть границы России из-за коронавируса
Бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин и немедленно закрыть границы страны.
По его мнению, «наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы». Он сравнил возможные последствия от распространения коронавируса с развалом СССР и рассказал об опыте столкновения сотрудников «Русала» с Эболой в Африке.
«Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 году», — написал господин Дерипаска в своем
По мнению бизнесмена, нужно «уже завтра» закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и дать людям возможность «провести дома» 60 дней. Именно такой срок он считает эффективным для выявления заболевания. Он рассказал об опыте работы Гвинеи с Эболой. По его словам, изоляция страны позволила остановить распространение заболевания. «Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — считает бизнесмен.
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России достигло 48 человек, заболевшие выявлены в 13 регионах России. В мире заражены были более 135 тыс. человек. Около 5 тыс. человек умерли.