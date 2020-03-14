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07:27 (мск), источник: РИА Новости

Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса

ПЕКИН, 14 мар — РИА Новости. Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано45+17
Скончалось0
Выздоровело3
Инфицировано145 369+17 026
Скончалось5 429+709
Выздоровело71 694+3 370
по данным JHU CSSE на 07:33 MSK, 14.03
Источник: Reuters

Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов. Как сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, двое или трое из них уже не могли делать того, что раньше.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20−30 процентов (после выздоровления)», — приводит слова врача газета South China Morning Post.

По его словам, эти пациенты пройдут дальнейшее обследование, чтобы определить, насколько ослаблена у них легочная функция, также им будет назначена физиотерапия для укрепления легких.

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Анализ результатов компьютерной томографии легких девяти пациентов, проходивших лечение в больнице Принцессы Маргарет, выявил признаки, схожие с симптомом «матового стекла», что свидетельствует о повреждении внутренних органов.

При этом Оуэн Цзэн добавил, что еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект в плане воздействия на легкие может оказать заболевание. К примеру, специалисты намерены выяснить, может ли COVID-19 поспособствовать развитию фиброза легких, состояния, при котором на легких образуются полоски соединительной ткани, что мешает их нормальной работе.

Врач также посоветовал выписанным пациентам выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например плавание, чтобы помочь легким восстановиться.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса Covid-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, большинство выздоровели, но свыше пяти тысяч скончались.

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