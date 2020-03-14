14:31 (мск), источник: РИА Новости
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Главный
«Сама болезнь имеет как минимум четыре таких очерченных этапа: первый этап — это вирусемия. Безобидная простуда, ничего особо нет,
По его словам, в период с девятого по четырнадцатый день болезни формируется
Врач заметил, что на этом этапе болезнь еще можно выявить в ранней стадии. Если же ситуация не контролируется медиками и болезнь прогрессирует, наступают более серьезные осложнения. Возможно появление острого респираторного
«Если человек переносит эту фазу, то иммуносупрессия, вызванная поражением приобретённого и врождённого иммунитета, становится губительной и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы», — заключил Чучалин.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название Covid-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
По последним данным, заразились более 130 тысяч человек из 120 стран. Многие уже вылечились, но более пяти тысяч пациентов умерли.