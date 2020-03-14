Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Вирусолог объясняет мутацию коронавируса По данным китайских ученых, коронавирус мутирует, и у него появились два подтипа — L и S
Фоторепортажи
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
14:31 (мск), источник: РИА Новости

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано45+17
Скончалось0
Выздоровело3
Инфицировано146 742+18 399
Скончалось5 526+806
Выздоровело71 715+3 391
по данным JHU CSSE на 14:33 MSK, 14.03
Источник: РИА Новости

«Сама болезнь имеет как минимум четыре таких очерченных этапа: первый этап — это вирусемия. Безобидная простуда, ничего особо нет, семь-девять дней, приблизительно в этом интервале», — сказал Чучалин.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

По его словам, в период с девятого по четырнадцатый день болезни формируется вирусно-бактериальная пневмония. В этот период в дыхательных путях происходит колонизация бактерий и микроорганизмов.

Врач заметил, что на этом этапе болезнь еще можно выявить в ранней стадии. Если же ситуация не контролируется медиками и болезнь прогрессирует, наступают более серьезные осложнения. Возможно появление острого респираторного дистресс-синдрома, когда инфицированный человек не может самостоятельно дышать. В таком случае пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Если человек переносит эту фазу, то иммуносупрессия, вызванная поражением приобретённого и врождённого иммунитета, становится губительной и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы», — заключил Чучалин.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название Covid-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.

По последним данным, заразились более 130 тысяч человек из 120 стран. Многие уже вылечились, но более пяти тысяч пациентов умерли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
12:33 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 14:33 MSK, 14.03
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
 Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Коронавирус Covid-19
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
Netflix, Apple и Disney приостановили съемки из-за коронавируса
Туроператоров ждет волна банкротств из-за ограничений перелетов в Европу
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Всем школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тест: какие числовые постоянные, кроме числа пи, вы знаете
В России выявлено два новых случая коронавируса
Здоровье
Глава ВОЗ в России рассказала о тайнах коронавируса А также о том, как правильно себя вести во время пандемии.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Горячие темы на Авто
Почему надо менять Конституцию 248
Следует ли жалеть о СССР? 174
Что дает членство в партии? 115
Воспитание по-современному 101
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Новости партнеров
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Отменят несправедливую банковскую комиссию при оплате ЖКХ
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Новые стандарты: температура 36,6 больше не считается нормой
Популярные темы на «Детях»
Есть ли тут люди, которые помнят, когда 164
Мамы подростков, нужен ваш совет. 113
Кто поведет в понедельник детей в школу? 91
Евровидение состоится или... 79
Леди
Петросян смутил сеть гладко выбритыми ногами Пара улетела в Дубай.
Новости партнеров
Что ты думаешь о поправках в Конституцию: удели пару минут, пройди опрос
Вся последняя информация о коронавирусе
Последняя информация о новом вирусе
Все, что нужно знать о новом вирусе
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь