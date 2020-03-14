Роспотребнадзор назвал различия COVID-19 и гриппа

«Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в
Также отмечается, что основной причиной передачи гриппа является предсимптомная передача в первые
В сообщении подчеркивается, что важным фактором передачи вируса гриппа в обществе являются дети. Вирус COVID-19 редко затрагивает возрастную группу 0−19 лет. Риск тяжелого течения заболевания возрастает для людей пожилого возраста и страдающих сопутствующими заболеваниями.
«Эти два вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых случаев,
Отмечается, что смертность от COVID-19 выше, чем от сезонного гриппа, данные говорят о том, что общий коэффициент смертности составляет 3−4%, смертность сезонного гриппа обычно значительно ниже 0,1%.