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16:35 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор назвал различия COVID-19 и гриппа

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор сообщил на своем сайте основные различия между вызываемой коронавирусом болезни COVID-19 и гриппом, отметив, что симптомы схожи, но отличается тяжесть протекания заболевания. Также COVID-19 распространяется медленнее, чем грипп.

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Выздоровело71 718+2 075
по данным JHU CSSE на 16:33 MSK, 14.03
Источник: РИА "Новости"

«Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в пять-шесть дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет три дня», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

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Также отмечается, что основной причиной передачи гриппа является предсимптомная передача в первые три-пять дней, для COVID-19 она не является основной причиной передачи инфекции. Число вторичных случаев заражения для вируса COVID-19 составляет от 2 до 2,5, что превышает аналогичные показатели у гриппа.

В сообщении подчеркивается, что важным фактором передачи вируса гриппа в обществе являются дети. Вирус COVID-19 редко затрагивает возрастную группу 0−19 лет. Риск тяжелого течения заболевания возрастает для людей пожилого возраста и страдающих сопутствующими заболеваниями.

«Эти два вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых случаев, по-видимому, отличается. Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа», — сообщает ведомство.

Отмечается, что смертность от COVID-19 выше, чем от сезонного гриппа, данные говорят о том, что общий коэффициент смертности составляет 3−4%, смертность сезонного гриппа обычно значительно ниже 0,1%.

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13 марта© Ньюстюб
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