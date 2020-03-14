18:11 (мск), источник: РИА Новости
В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Как сообщили в оперативном штабе, девять новых случаев выявили в Москве, один — в Подмосковье, один — в Петербурге, два — в Кемеровской области, еще один — в Калининградской области.
В последние две недели все они посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Контактировавших с заболевшими помещают под наблюдение.
Таким образом, число заразившихся составляет 59 человек. Из них 56 случаев Covid-19 зафиксировали у граждан России, два — у китайцев, один — у гражданина Италии, уточнили в оперативном штабе. Уже выздоровели и выписаны два гражданина Китая и один россиянин. Кроме того, выписаны эвакуированные из Японии граждане России с лайнера Diamond Princess.
В канун Нового года власти Китая поставили Всемирную организацию здравоохранения в известность о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — им оказался коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название Covid-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, на Covid-19 обследуют всех, кто вернулся из «неблагоприятных» стран.
По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек. Вспышки заболевания зафиксированы в более чем 120 странах. Многие пациенты уже вылечились, но больше пяти тысяч человек скончались.
В Китае 12 марта объявили, что пик эпидемии пройден. Жертвами коронавируса там стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи.