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21:40 (мск), источник: Интерфакс

Мошенники начали звонить клиентам «Аэрофлота» по поводу отмены рейсов из-за COVID-19

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — «Аэрофлот» сообщил о телефонных мошенниках, предлагающих пассажирам от лица компании переоформить билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы.

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по данным JHU CSSE на 21:33 MSK, 14.03
Источник: Reuters

Как сообщает авиакомпания, злоумышленники представляются сотрудниками контакт-центра авиакомпании и предлагают пассажирам помощь в переоформлении билетов на отмененные рейсы. Мошенники просят сообщить данные банковской карты для возврата денежных средств.

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В «Аэрофлоте» подчеркивают, что его сотрудники могут звонить пассажирам «исключительно с целью оповещения об изменениях в расписании и получения согласия на произведение возврата денежных средств за неиспользованную перевозку». При этом сотрудники контакт-центра авиакомпании никогда не запрашивают данные банковских карт пассажиров.

«Аэрофлот» призвал пассажиров к бдительности и напомнил, что любые звонки от лица сотрудника авиакомпании с просьбой предоставить данные банковской карты — мошенничество.

Перевозчик подчеркнул, что никогда нельзя сообщать звонящим реквизиты банковской карты, коды и другие пароли, дающие доступ к карте.

«При поступлении подобных звонков просьба обратиться в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

На фоне пандемии коронавируса в мире «Аэрофлот» отменил или ограничил свои регулярные рейсы по ряду направлений, в том числе в Китай, Южную Корею, Иран, страны Европы. Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета, изменить дату вылета или маршрут.

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