Мошенники начали звонить клиентам «Аэрофлота» по поводу отмены рейсов из-за COVID-19

Как сообщает авиакомпания, злоумышленники представляются сотрудниками
В «Аэрофлоте» подчеркивают, что его сотрудники могут звонить пассажирам «исключительно с целью оповещения об изменениях в расписании и получения согласия на произведение возврата денежных средств за неиспользованную перевозку». При этом сотрудники
«Аэрофлот» призвал пассажиров к бдительности и напомнил, что любые звонки от лица сотрудника авиакомпании с просьбой предоставить данные банковской карты — мошенничество.
Перевозчик подчеркнул, что никогда нельзя сообщать звонящим реквизиты банковской карты, коды и другие пароли, дающие доступ к карте.
«При поступлении подобных звонков просьба обратиться в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.
На фоне пандемии коронавируса в мире «Аэрофлот» отменил или ограничил свои регулярные рейсы по ряду направлений, в том числе в Китай, Южную Корею, Иран, страны Европы. Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета, изменить дату вылета или маршрут.