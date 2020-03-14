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22:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван единственный материк без коронавируса

Единственным материком, на котором не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, назвали Антарктиду. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.

Коронавирус Covid-19
18:11 (мск)В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано47+2
Скончалось0
Выздоровело3
Инфицировано153 586+16 141
Скончалось5 789+701
Выздоровело72 587+2 808
по данным JHU CSSE на 22:13 MSK, 14.03
Источник: Reuters

Согласно интерактивной карте, на которой в режиме реального времени фиксируются случаи заражения, в Антарктиде никто не болеет COVID-19. На континенте проживают несколько тысяч человек — сотрудники полярных станций.

Согласно последним данным, более 153 тысяч человек в мире заражены коронавирусом. Число погибших составляет свыше 5,7 тысячи, более 72,5 тысячи человек излечились. В России число зараженных ранее выросло до 59 человек. Все заболевшие посещали в последние две недели Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
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