«Ъ» собрал последние новости о распространении коронавируса в России

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Министерство просвещения РФ, несмотря на выходной день, разрешило регионам закрывать школы на карантин, и этим уже воспользовались власти некоторых субъектов федерации. Санкт-Петербургский губернатор Александр Беглов даже выступил с обращением к жителям и заверил их, что городские власти давно вели работу по подготовке к эпидемии, но просто «не афишировали» ее. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что общероссийское голосование по конституционной реформе «должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом». Впрочем, она добавила, что итоговая дата будет зависеть от «обстоятельств и ситуации».
Роспотребнадзор официально заявил, что за прошедшие сутки в России зарегистрировано 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Сразу 9 заболевших обнаружены в Москве, двое — в Кемеровской области, по одному в Московской области, Санкт-Петербурге и в Калининградской области. Пациенты недавно посещали Италию, Франция, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию. «Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение», — говорится в сообщении правительственного оперативного штаба.
Таким образом, в России зарегистрировано в общей сложности 62 случая коронавирусной инфекции, включая пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
В субботу, несмотря на выходной день, Минпросвещения выпустило рекомендацию для регионов — «при необходимости временно переходить на дистанционное обучение». «Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования — первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания, — заявил министр Сергей Кравцов. — У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения».
Советом уже воспользовались в ряде регионов. В подмосковных школах и детских садах введен режим свободного посещения, заявили в пресс-службе министерства образования Московской области:
Учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей. Если нет возможности оставить ребенка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме.
В министерстве отметили, что режим свободного посещения не означает отмену занятий:
«Ребенок, оставшись дома, получит новый материал и домашнее задание через школьный портал. Этот ресурс позволяет каждому учителю находиться на связи со своими учениками. Кроме того, со следующей недели мы запускаем платформу онлайн-обучения, где ребята, пропускающие занятия, смогут полноценно учиться, не выходя из дома».
В Санкт-Петербурге с 16 марта родители смогут перевести детей на домашнее обучение. «Для тех, кто по тем или иным причинам не может оставить ребенка дома, школы продолжат работу, будут организованы дежурные группы. Город готов обеспечить дистанционное обучение учащихся любых классов в любом количестве», — сказала председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева. Она пояснила, что городской портал дистанционного обучения содержит курсы по большинству предметов.
В свою очередь, губернатор Александр Беглов выступил с обращением к «дорогим ленинградцам, петербуржцам». Он рассказал, что на прошлой неделе город «серьезно готовился» к принятию масштабных мер против коронавируса.
Мы не афишировали эту работу. Но подготовка была основательной, — заверил он. — Сегодня очень важно, чтобы все мы, каждый на своем месте — поступали по совести. Уверен, что в нашем городе все так и будет.
Александр Бегловгубернатор Санкт-Петербурга
В Кемеровской области, где коронавирус подтвердился у двух человек, школам рекомендовано ввести двухнедельные каникулы с организацией дистанционного обучения. В регионе рекомендовали отменить все областные мероприятия с участием детей, ограничить выезд педагогов и учащихся и отказаться от приглашения школьников и учителей из других субъектов России.
Напомним, что в пятницу, 13 марта, департамент образования Москвы рекомендовал частным и «посольским» школам «ввести для обучающихся двухнедельные каникулы или перевести обучение в дистанционный режим». Однако уже в субботу мэр Сергей Собянин объявил, что «по просьбам родителей» в столичных школах вводится режим свободного посещения.
«Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный, — заявил мэр. — Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества. При этом обычные занятия в школах будут продолжаться».
Тем временем в Москве из-за экстренного строительства новой инфекционной больницы ЦОДД частично перекрыл Калужское шоссе и попросил горожан его объезжать. Судя по соцсетям, это вызвало негативные эмоции у местных жителей.
Ростуризм дал ответ на вопрос, который волновал многих. Теперь туристы, купившие путевки в страны, где действует режим угрозы безопасности, официально вправе требовать расторжения договора и возврата денег. В списке таких стран на данный момент Китай, Италия, Южная Корея и Иран.
Уточняется, что клиенты могут требовать расторжения договора только до начала самого путешествия.
Клиенты, которые приобрели туры в страны, в отношении которых не введен соответствующий режим, могут потребовать расторжения договора «в связи с существенным изменением обстоятельств». Однако они обязаны возместить туроператору уже понесенные им расходы, «если иное не предусмотрено законом или договором». В Ростуризме уточняют, что «в случае несогласия туриста с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке». Обязанность доказывания суммы понесенных расходов возлагается на туроператора.
Вопрос с возвратом денег за авиабилеты решить сложнее. В Ростуризме перечисляют меры, принятые авиакомпаниями. Так, «Победа» организовала специальные вывозные рейсы из Германии и Испании (уточняется, что воспользоваться ими смогут только граждане России). Клиентам, которым не подходит предложенный вывозной рейс, будет оформлен вынужденный возврат денежных средств. Клиентам отмененных рейсов в Германию и Испанию или из них с датой вылета в период с 20 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств.
«Аэрофлот» заявил, что переоформление или возврат билета будут осуществляться без штрафных санкций. «Для пассажиров, вылет которых был запланирован до 20 марта 2020 года включительно, возврат и перебронирование осуществляется без штрафных санкций в любой день до 30 апреля 2020 года, — говорится в сообщении авиакомпании. — Для пассажиров, вылет которых был запланирован после 21 марта, обмен или возврат билетов без штрафов возможен в течение всего срока действия билета».
Авиакомпания S7 Airlines временно отменяет все собственные регулярные рейсы из России в Италию, Испанию, Францию и Германию с 13 марта до 31 мая 2020 года. Деньги компания вернет; возможен и обмен на «новый рейс, которым хотели бы улететь, если нужно, по другому направлению». При этом время вылета должно быть не ранее чем через 48 часов с момента подачи заявки.
Спикер Софеда Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с распространением коронавируса не должна повлиять на всероссийское голосование по конституционной реформе. «Ситуация с коронавирусом трудно прогнозируемая, она подвижная. Считаю, что в Российской Федерации приняты на этом этапе достаточные меры для профилактики распространения коронавируса. И не нужно пугать разными избыточными мерами» — сказала она.
Спикер отметила, что президент и оперативный штаб полностью контролируют ситуацию.
И в случае необходимости, заверяю вас, примут те меры, которые будут достаточными. Избыточных мер в данном случае нет необходимости вводить. Судя по тому, как развиваются события, штабом приняты надлежащие меры.
Валентина МатвиенкоСпикер Софеда
Она уточнила, что все меры приняты до 1 апреля, их продление зависит от развития ситуации.
«Может быть, я так образно скажу — в шахматах существует понятие “избыточная защита”, которое входит в арсенал всех сильных игроков, — заявила госпожа Матвиенко, и только позже стало понятно, что речь идет уже не о коронавирусе. — Вот такая защита с запасом позволяет нам поддержать серьезно тот курс на развитие страны. И то, что президентом решено вынести на совет с гражданами столь серьезные, не точечные, системные изменения в Конституцию, затрагивающие все сферы жизни страны…». По ее словам, «учет мнения наших людей» — это принципиальная позиция президента, и «она очень своевременная». «Я думаю, что, несмотря на всякие опасения по коронавирусу, все-таки такое общероссийское голосование должно состояться. Конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий», — сказала госпожа Матвиенко.