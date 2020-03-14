Россия закроет иностранцам сухопутную границу с Польшей и Норвегией

«Временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через
МИД России должен будет уведомить об этом решении Польшу и Норвегию, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с его реализацией. Подчеркивается, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.
Мишустин поручил органам исполнительной власти Калининградской и Мурманской областей оказывать федеральным ведомствам содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением распоряжения.