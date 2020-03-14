Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Торговым центрам не хватает защиты от коронавирусаКакие дополнительные меры предосторожности из-за коронавируса соблюдают ТЦ и заведения общепита
Фоторепортажи
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
22:43 (мск), источник: РИА Новости

Россия закроет иностранцам сухопутную границу с Польшей и Норвегией

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия с 15 марта временно приостанавливает пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Коронавирус Covid-19
22:37 (мск)«Ъ» собрал последние новости о распространении коронавируса в России
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано47+2
Скончалось0
Выздоровело3
Инфицировано155 227+17 782
Скончалось5 802+714
Выздоровело72 590+2 811
по данным JHU CSSE на 23:13 MSK, 14.03
Источник: РИА Новости

«Временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях, за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство», — говорится в распоряжении.

МИД России должен будет уведомить об этом решении Польшу и Норвегию, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с его реализацией. Подчеркивается, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Мишустин поручил органам исполнительной власти Калининградской и Мурманской областей оказывать федеральным ведомствам содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением распоряжения.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

Минздрав выпустил памятку о коронавирусе
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 23:13 MSK, 14.03
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
 Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Коронавирус Covid-19
«Ъ» собрал последние новости о распространении коронавируса в России
В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Правительство призвало россиян минимизировать поездки за границу
В Москве закрыли для посещения больницы
Последние новости о распространении коронавируса в России
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
Роспотребнадзор назвал различия COVID-19 и гриппа
Как КС не разрешил Борису Ельцину пойти на третий срок
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов «Аэрофлота»
Здоровье
Глава ВОЗ в России рассказала о тайнах коронавируса А также о том, как правильно себя вести во время пандемии.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Горячие темы на Авто
Почему надо менять Конституцию 265
Коронавирус. 212
Следует ли жалеть о СССР? 175
Что дает членство в партии? 116
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Кто поведет в понедельник детей в школу? 371
Есть ли тут люди, которые помнят, когда 229
Мамы подростков, нужен ваш совет. 147
Мужчина содержит свою семью. Молодец или дурак? 128
Леди
Маски-шоу: как звезды спасаются от коронавируса Рассказываем, как российские звезды предохраняются от вируса, напугавшего целый мир.
Новости партнеров
Россияне вновь сделали то, до чего никто не додумался
Хватит врать о России
Каким чиновникам после обновления Конституции придется расстаться с властью
Россия создала оружие, которого нет ни у кого в мире. Узнай
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь