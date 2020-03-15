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00:46 (мск), источник: Известия

Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах

Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона. Такое заявление в субботу, 14 марта, сделал французский министр здравоохранения Оливье Веран в Twitter.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело3
Инфицировано155 423+17 978
Скончалось5 802+714
Выздоровело72 590+2 811
по данным JHU CSSE на 23:53 MSK, 14.03
Источник: Reuters

Глава ведомства посоветовал в случае повышения температуры при коронавирусе принимать парацетамол. Веран также призвал не заниматься самолечением и принимать препараты по назначению врача.

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Во Франции на 14 марта число заболевших коронавирусом достигло 4499 человек, скончался 91.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 59. Все заразившиеся посещали страны ЕС с неблагоприятной обстановкой по заболеванию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.

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