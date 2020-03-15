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04:03 (мск), источник: Известия

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран. Такое мнение высказал клинический психолог Михаил Хорс в беседе с изданием Nation News.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело8+5
Инфицировано156 106+11 103
Скончалось5 829+421
Выздоровело73 948+3 696
по данным JHU CSSE на 03:53 MSK, 15.03
Источник: РИА "Новости"

По его словам, граждане России закалены серьезными испытаниями в истории страны, среди которых пандемия коронавируса далеко не самая страшная.

«Нам было и есть нечего в стране, конец 80-х — начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма», — пояснил специалист.

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При этом он отметил, что молодые россияне все же больше опасается этой болезни, чем их родители. Как считает психолог, это связано с тем, что у молодежи нет такого опыта преодоления неурядиц, как у старшего поколения.

Кроме того, по мнению Хорса, родители зачастую стараются ограничить детей от реалий жизни.

По последним данным, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, подтвержден у 59 россиян. Накануне сообщалось о 45 заболевших россиянах. В Москве заболели 24 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,8 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

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