02:16 (мск), источник: Известия
Умер создатель стиля индастриал Пи-Орридж
Скончался британский музыкант и перформер Дженезис Брейер
Артист ушел из жизни в возрасте 70 лет. В заявлении дочерей исполнителя говорится, что он умер дома в
Вещи вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта, который скончался в марте 2019 года, ранее продали на аукционе Cheffins в Великобритании. Выручка составила почти за £350 тыс. Самыми дорогими лотами стали набор из трех статуэток «лунного человека», которые вручаются победителям премии MTV Music Awards (£16 тыс.), и кровать Флинта (£8,5 тыс.).