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02:16 (мск), источник: Известия

Умер создатель стиля индастриал Пи-Орридж

Скончался британский музыкант и перформер Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает The New York Times.

Артист ушел из жизни в возрасте 70 лет. В заявлении дочерей исполнителя говорится, что он умер дома в Нью-Йорке 14 марта от лейкемии.

Пи-Орридж родился 22 февраля 1950 года. В 1969-м образовал собственную перформанс-группу, которая позднее переформировалась в музыкальный коллектив Throbbing Gristle. Он читается одним из основателей музыкального стиля индастриал. Этот термин был введен им и перфоманс-артистом Монте Казаззой при основании лейбла Industrial Records в 1976 году.

Пи-Орридж также основал группу Psychic TV, которая помогала продвигать его собственную религиозную организацию Thee Temple Ov Psychick Youth («Храм душевной молодости»). В результате он был вынужден переехать из Великобритании в США. Кроме того, организовал музыкально-разговорный проект Thee Majesty и серию выступлений с женой Breaking Sex.

Вещи вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта, который скончался в марте 2019 года, ранее продали на аукционе Cheffins в Великобритании. Выручка составила почти за £350 тыс. Самыми дорогими лотами стали набор из трех статуэток «лунного человека», которые вручаются победителям премии MTV Music Awards (£16 тыс.), и кровать Флинта (£8,5 тыс.).

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