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08:00 (мск), источник: Интерфакс

У супруги испанского премьера подтвердилось заражение COVID-19

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Результат теста на коронавирус COVID-19 у Бегоньи Гомес — супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса — оказался положительным, сообщил офис главы испанского правительства.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело8+5
Инфицировано156 396+11 027
Скончалось5 833+404
Выздоровело73 968+2 274
по данным JHU CSSE на 07:13 MSK, 15.03

В сообщении отмечается, что премьер и его супруга, которые остаются в своей резиденции, «чувствуют себя хорошо».

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Ранее на этой неделе положительные результаты анализа на коронавирус были зафиксированы у двух министров кабинета.

В минувшую субботу в связи с распространением инфекции испанские власти запретили жителям покидать дома кроме случаев острой необходимости: следования на работу, посещения врача или же для закупи продуктов питания и других жизненно важных товаров.

В стране решением премьера закрыты рестораны, бары, кинотеатры, магазины, торгующие товарами, не относящимися к товарам первой необходимости.

Аналогичные меры были введены во Франции, где также зарегистрирован резкий рост числа инфицированных коронавирусом.

По состоянию на 00:00 часов воскресенья по московскому времени, в Испании было зарегистрировано 5 752 случаев заболевания при 183 случаях летального исхода, во Франции — 4 500 больных и 91 скончавшийся.

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