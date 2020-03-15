Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 150 тысяч

В материковом Китае зарегистрировано 80 844 больных (скончались 3 199), Италии — 21 157 (1 441), Иране — 12 729 (611), Южной Корее — 8 162 (75), Испании — 5 753 (183), Франции — 4 500 (91), Германии — 4 585 (9), США — 2 206 (49), на территории Японии с учетом круизного лайнера Diamond Princess — 1 412 (28), в Швейцарии — 1 189 (11), Великобритании — 1 140 (21), Норвегии — 1 090 (3).
Менее 1 тыс., но более 100 больных насчитывалось еще в 19 странах и районах мира: Нидерландах, Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Катаре, Сингапуре, Греции, Бахрейне, Малайзии, Австралии, Канаде, Гонконге, Бразилии, Израиле, Филиппинах, Ираке, Египте, Саудовской Аравии.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.