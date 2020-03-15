Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Торговым центрам не хватает защиты от коронавирусаКакие дополнительные меры предосторожности из-за коронавируса соблюдают ТЦ и заведения общепита
Фоторепортажи
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
07:50 (мск), источник: Интерфакс

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 150 тысяч

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — К утру воскресенья в мире насчитывается 152 901 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв заболевания достигло 5 801, выздоровели более 75,5 тысячи человек, сообщила газета South China Morning Post.

Коронавирус Covid-19
07:56 (мск)Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело8+5
Инфицировано156 396+11 027
Скончалось5 833+404
Выздоровело73 968+2 274
по данным JHU CSSE на 07:13 MSK, 15.03
Источник: Reuters

В материковом Китае зарегистрировано 80 844 больных (скончались 3 199), Италии — 21 157 (1 441), Иране — 12 729 (611), Южной Корее — 8 162 (75), Испании — 5 753 (183), Франции — 4 500 (91), Германии — 4 585 (9), США — 2 206 (49), на территории Японии с учетом круизного лайнера Diamond Princess — 1 412 (28), в Швейцарии — 1 189 (11), Великобритании — 1 140 (21), Норвегии — 1 090 (3).

Менее 1 тыс., но более 100 больных насчитывалось еще в 19 странах и районах мира: Нидерландах, Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Катаре, Сингапуре, Греции, Бахрейне, Малайзии, Австралии, Канаде, Гонконге, Бразилии, Израиле, Филиппинах, Ираке, Египте, Саудовской Аравии.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Читайте также
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 07:13 MSK, 15.03
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
Коронавирус Covid-19
Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 150 тысяч
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
«Ъ» собрал последние новости о распространении коронавируса в России
Психолог объяснил, почему россияне не бояться коронавируса
Во Франции рассказали об опасных при коронавирусе препаратах
Как КС не разрешил Борису Ельцину пойти на третий срок
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила Ева Браун
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов «Аэрофлота»
Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за курса рубля
Здоровье
Глава ВОЗ в России рассказала о тайнах коронавируса А также о том, как правильно себя вести во время пандемии.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Горячие темы на Авто
Почему надо менять Конституцию 267
Коронавирус. 240
Что дает членство в партии? 116
Запас карман не тянет? 98
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как восточные женщины ходят дома при муже: фото
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
У РФ есть секретное оружие, которого боится мир
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Новости партнеров
Известный политолог объяснил, чем россиян пугает уход президента
Стало известно, какое правило индексации пенсий запишут в Конституции
Разбираемся в заявлении ВОЗ о коронавирусе
Эту поправку о пенсиях вынесут на Общероссийское голосование по Конституции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь