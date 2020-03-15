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12:18 (мск), источник: РИА Новости

Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, связаны с контактами внутри страны, они не являются завозными, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело8+5
Инфицировано156 400+11 026
Скончалось5 833+404
Выздоровело73 968+2 272
по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.03
Источник: РИА Новости

За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан России.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — говорится в сообщении.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 — у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.

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13:12 (мск)© Ньюстюб
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