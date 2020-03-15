Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны

За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан России.
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — говорится в сообщении.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 — у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.