В Казахстане на месяц ввели режим чрезвычайного положения

«В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 закона Республики Казахстан “О чрезвычайном положении” постановляю: в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Также на период ЧС при президенте будет создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения.
Въезд на территорию Казахстана и выезд из страны на время режима чрезвычайного положения, введенного
«Установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан», — говорится в документе.