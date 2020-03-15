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12:32 (мск), источник: ТАСС

В Казахстане на месяц ввели режим чрезвычайного положения

Въезд на территорию Казахстана и выезд из страны на время режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии нового коронавируса, будет ограничен.

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по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.03
Источник: Reuters

НУР-СУЛТАН, 15 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в воскресенье указ о введении режима чрезвычайного положения в республике в связи с распространением коронавируса. Как сообщила пресс-служба главы государства, он вступит в силу с 16 марта и продлится до 15 апреля.

«В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 закона Республики Казахстан “О чрезвычайном положении” постановляю: в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

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Также на период ЧС при президенте будет создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения.

Запрет въезда

Въезд на территорию Казахстана и выезд из страны на время режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии нового коронавируса, будет ограничен.

«Установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан», — говорится в документе.

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13:05 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 10:33 MSK, 15.03
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