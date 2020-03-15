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13:33 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве “живого щита” мирных жителей, в том числе женщин и детей. В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования», — уточнили в ведмостве.

Турции предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии.

Обострение в Идлибе

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам"* 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, а те открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, тогда под обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — «Весенний щит».

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Какие именно силы противостоят армии Башара Асада и его союзникам в Идлибе, и почему турецкая армия оказалась на одной стороне с этими группировками.

В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой ключевых обязательств российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года, в том числе то, что Турция не смогла отмежевать вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.

Пятого марта в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность «астанинскому формату», объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

В воскресенье в зоне деэскалации в Сирии состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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13:39 (мск)© Ньюстюб
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