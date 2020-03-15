13:33 (мск), источник: РИА Новости
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Маршрут первого совместного
«Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве “живого щита” мирных жителей, в том числе женщин и детей. В целях предотвращения инцидентов,
Турции предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии.
Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам"* 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, а те открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, тогда под обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой ключевых обязательств
Пятого марта в Москве прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность «астанинскому формату», объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
В воскресенье в зоне деэскалации в Сирии состоялось первое совместное
*Террористическая организация, запрещенная в России.