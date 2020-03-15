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14:52 (мск), источник: РИА Новости

ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии

КАИР, 15 мар — РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.

Источник: Reuters

«За последние дни мы нанесли удары по военным объектам аэродрома Митига в Триполи — это объекты не группировок Мисраты, а непосредственно турецких ВС. Они были уничтожены, это радары, системы ПВО. Есть убитые среди турецких военных в результате этой операции», — заявил представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари на пресс-конференции в Каире.

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Он отметил, что ЛНА ударила по Мисрате, уничтожив «все, что приравнивается к турецкому присутствию», в том числе военные склады.

Кроме того, по словам аль-Мисмари, армия вошла в несколько районов Триполи, но соблюдает перемирие, а операции проводят только в качестве ответа на провокации сил Правительства национального согласия.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима. После этого в стране царит острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Файезом Сарраджем.

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2020 год начался для арабской страны с нового витка внутренних столкновений.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

В апреле прошлого года Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева». За последние месяцы в регионе погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. В столицу Германии приехали премьер Правительства национального согласия Файез Саррадж и Хафтар. Организовать прямые переговоры между ними не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв участников к прекращению огня и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам.

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14:55 (мск)© Ньюстюб
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