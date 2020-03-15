16:33 (мск), источник: Lenta.Ru
Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку
Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем
По его данным, инцидент произошел 15 марта во время разряжения боекомплекта на аэродроме Черемушки под Читой. Во время процедуры произошел сбой,
В результате инцидента никто не пострадал. Удар оказался слабым, он повредил остекление и балкон на третьем этаже здания. Местные жители пожаловались в МЧС на «громкий хлопок».
На место прибыли сотрудники Росгвардии и МЧС, отмечает Baza.