В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек

Из новых заболевших трое находятся в Московской области, один — в Тюменской. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. Сейчас пациенты помещены в инфекционные боксы, контактировавшие с ними пройдут обследование.
Таким образом, всего в стране было зарегистрировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных — россияне, один итальянец и двое граждан Китая.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, всего заражено 157 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.