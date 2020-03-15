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16:31 (мск), источник: РИА Новости

В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело8+5
Инфицировано156 400+11 026
Скончалось5 833+404
Выздоровело73 968+2 272
по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.03
Источник: РИА Новости

Из новых заболевших трое находятся в Московской области, один — в Тюменской. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию. Сейчас пациенты помещены в инфекционные боксы, контактировавшие с ними пройдут обследование.

Таким образом, всего в стране было зарегистрировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных — россияне, один итальянец и двое граждан Китая.

Пандемия коронавируса

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.

По последним данным, всего заражено 157 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.

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16:36 (мск)© Ньюстюб
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