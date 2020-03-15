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17:24 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны рассказали о ЧП с военным вертолетом в Чите

ХАБАРОВСК, 15 мар — РИА Новости. Пресс-служба Восточного военного округа подтвердила информацию о ЧП с вертолетом в Чите: был один случайный выстрел из авиапушки, пострадавших нет.

«Четырнадцатого марта 2020 года на аэродроме Черёмушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле, произошёл одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что по факту случившегося проводится проверка. Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.

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