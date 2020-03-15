«Аэрофлот» приостановит полеты еще в 16 городов

Так, будут приостановлены полеты в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин, Вену, Ташкент, Бухару и Самарканд.
При этом «Аэрофлот» продолжит выполнять вывозые рейсы из Праги, Мюнхена, Цюриха, Копенгагена, Осло, Кишинева, Вильнюса, Варшавы, Таллина и Вены.
Как следует из сообщения компании, перевозчик продолжит выполнение полетов в Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Ларнаку (Кипр).
«Аэрофлот», кроме столиц стран — членов ЕС, продолжает выполнять полеты в несколько стран СНГ, а также в США, ОАЭ, Иран, Египет, Японию, Таиланд, Вьетнам, Индию, на Мальдивы и в некоторые другие страны, следует из информации на сайте компании.
С 16 марта вступает в силу очередное ограничение авиасообщения на фоне распространения коронавируса. С 16 марта авиакомпании смогут выполнять рейсы только в столицы стран — членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F Шереметьево.
Росавиация уже официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов (телеграмма агентства, разосланная авиакомпаниям, есть в распоряжении ТАСС). Авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.
За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены также полеты в Китай, Южную Корею, Иран. Также авиакомпании сокращают рейсы на некоторых направлениях